Bayburt AK Parti İl Başkanlığına ilk başvuruyu Nurettin Memiş yaptı. Mevcut yönetim kurulunda iken görevinden istifa ederek adaylık başvurusunda bulunan iş insanı Nurettin Memiş AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya'nın da bulunduğu parti binasında başvurusunu yapan Memiş, şu açıklamayı yaptı: "Seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde bizler de memleketimize ve milletimize hizmet etmek ve üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmak için AK Parti Bayburt Milletvekilliği için adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum.

Yıllardır ülkemize ve ilimize güzel hizmetlerde bulunan ve bu kutlu davanın bir neferi olarak Bayburt’umuzda kutuplaşmadan uzak, el ele, gönül gönüle birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetlerde bulunmaya talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bayburt’umuzun Ak davasında görev alan, memleketimize hizmet eden başta bakanlarımız Ülkü Güney, Naci Ağbal, Vedat Bilgin, Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu, Milletvekillerimiz Fetani Battal, Bünyamin Özbek, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız ve il yönetiminde görev almış tüm büyüklerimiz ve kardeşlerimize bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bu kutlu yürüyüşte memleketimize güzel hizmetlerde bulunmuş tüm büyüklerimizin izinde ortak akıl ve irade ile birlik beraberlik içerisinde güzel ilimize hizmette bulunacağız.

Tarım ve hayvancılık şehri olan Bayburt’umuzda yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Memişoğulları ve Celalağa Tarım firmalarımızla bu sektöre emek veren bir kardeşiniz olarak önümüzdeki yıllarda partner firmalarımızla şehrimize yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak yatırımlar yapacağız. Bayburt’umuzda tarım ve hayvancılık politikalarında çok daha büyük, daha modern, daha verimli bir hale getirmek için plan ve projeler üretmeye devam ediyoruz.

Bizlere verilecek her türlü görevde halkımızın hizmetinde ilimizin kalkınması için tüm kurum ve vatandaşlarımızla organize bir şekilde çalışacağız. Yıllardır bu memleketin dağında taşında ayak izleri olan bir arkadaşınız ve diyanet camiasında görev yapmış bir kardeşiniz olarak; ilimizde hizmet veren cemaat, cemiyet, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile ilimize katkı sunan tüm oluşumları destekleyerek, ortak akıl ve ortak iradede birleşerek ilimize hizmet ederek ve güzel şehrimizi hep beraber daha güzel yarınlara taşıyacağız.

Ben Nurettin Memiş olarak azim ve kararlılıkla bu memlekete katkı sunmaya hazır olduğumu belirterek, memleketimizi kalkındırmak için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Ak davanın bir neferi olarak çıktımız bu kutlu yürüyüşte tüm hemşehrilerimizin desteğini ve duasını bekliyorum."