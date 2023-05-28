Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından Bayburt sonuçları buradan yayınlayacağız.

Bayburt'ta Seçimlere Katılım oranı %87

CUMHURBAŞKANLIĞI BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI

TOPLAM SEÇMEN:                                TOPLAM SANDIK:

------------------------------------------------------------

Recep Tayyip Erdoğan:   % 82.54

ALDIĞI OY: 39.773

Kemal Kılıçdaroğlu:   % 17.46

ALDIĞI OY: 8.416

Aydıntepe

TOPLAM SEÇMEN:                                TOPLAM SANDIK:

Recep Tayyip Erdoğan:   % 

ALDIĞI OY: 

Kemal Kılıçdaroğlu:   % 

ALDIĞI OY: 

------------------------------------------------------

Demirözü

TOPLAM SEÇMEN:                                TOPLAM SANDIK:

Recep Tayyip Erdoğan:   % 88.8

ALDIĞI OY: 

Kemal Kılıçdaroğlu:   % 11.2

ALDIĞI OY: 

Arpalı

TOPLAM SEÇMEN:                                TOPLAM SANDIK:

Recep Tayyip Erdoğan:   % 

ALDIĞI OY: 943

Kemal Kılıçdaroğlu:   % 

ALDIĞI OY: 332

--------------------

1.TUR SEÇİM SONUÇLARI

MERKEZ

Recep Tayyip Erdoğan: OY:....%..79,23

Kılıçdaroğlu: OY:....%14,71

Sinan Oğan:5,67

AYDINTEPE

Recep Tayyip Erdoğan: OY:....%..77,48

Kılıçdaroğlu: OY:....%17,16

Sinan Oğan : OY:....%5,15

DEMİRÖZÜ

Recep Tayyip Erdoğan: OY:.4435...%..90,47

Kılıçdaroğlu:,OY:.580...%..7,7

Bayburt’ta Sandıklar açıldı Oylar sayılmaya başlandı Bayburt’ta Sandıklar açıldı Oylar sayılmaya başlandı

Sinan Oğan:OY:.101 ...%..1,78