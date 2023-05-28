Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından Bayburt sonuçları buradan yayınlayacağız.
Bayburt'ta Seçimlere Katılım oranı %87
CUMHURBAŞKANLIĞI BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI
TOPLAM SEÇMEN: TOPLAM SANDIK:
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Recep Tayyip Erdoğan: % 82.54
ALDIĞI OY: 39.773
Kemal Kılıçdaroğlu: % 17.46
ALDIĞI OY: 8.416
Aydıntepe
TOPLAM SEÇMEN: TOPLAM SANDIK:
Recep Tayyip Erdoğan: %
ALDIĞI OY:
Kemal Kılıçdaroğlu: %
ALDIĞI OY:
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Demirözü
TOPLAM SEÇMEN: TOPLAM SANDIK:
Recep Tayyip Erdoğan: % 88.8
ALDIĞI OY:
Kemal Kılıçdaroğlu: % 11.2
ALDIĞI OY:
Arpalı
TOPLAM SEÇMEN: TOPLAM SANDIK:
Recep Tayyip Erdoğan: %
ALDIĞI OY: 943
Kemal Kılıçdaroğlu: %
ALDIĞI OY: 332
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1.TUR SEÇİM SONUÇLARI
MERKEZ
Recep Tayyip Erdoğan: OY:....%..79,23
Kılıçdaroğlu: OY:....%14,71
Sinan Oğan:5,67
AYDINTEPE
Recep Tayyip Erdoğan: OY:....%..77,48
Kılıçdaroğlu: OY:....%17,16
Sinan Oğan : OY:....%5,15
DEMİRÖZÜ
Recep Tayyip Erdoğan: OY:.4435...%..90,47
Kılıçdaroğlu:,OY:.580...%..7,7
Sinan Oğan:OY:.101 ...%..1,78