Şehit Nusret Parkı’nda kurulan stantta Bayburt Belediyesi Turşu Fabrikası’nda üretilen turşu çeşitleri ile marmelat ve çay çeşitleri tanıtıldı.

Vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ürünler hakkında bilgi verdi. 750 gram, 1,5 kilogram ve 3 kilogram olarak üretilen çeşitlerin malzemesinin özel olduğunu belirten Pekmezci, biber, kornişon, havuç, pazı, lahana ve sarımsak turşusu ürettiklerini söyledi.

Her ürünü orijinal yerlerinden temin ettiklerini söyleyen Pekmezci, bu anlamda domates, pazı ve lahanayı Bayburt’tan, sarımsağı Kastamonu’dan, kornişonu Afyon’dan, biber çeşitlerini Çanakkale’den aldıklarını belirtti.

Marmelat ve çay çeşitleri hakkında da bilgi veren Pekmezci, “Kendi yöremizde yetişen ürünlerden oluşturduğumuz marmelatlar var. Erik marmelat’ımız Bayburt eriğinden, kuşburnu hakeza. Bütün bunlar doğal ortamlarda oluşturduğumuz lezzetler. Bayburt Belediyesi’ne ait markamız BAY-TAT Bayburt’umuz için hayırlı olsun” dedi.

Vali Epcim, yaban elması çayını tavsiye etti Vali Cüneyt Epcim ise, özellikle yaban elması çayını övdü. Kendisinin beğenerek tükettiği elma çayı için ‘leziz ve doğal bir ürün, lezzetinin başka bir çayda olacağını düşünmüyorum” diyen Vali Epcim, ürünü çok başarılı bulduğunu, ayrıca Bayburt’ta doğal ortamda genetiği bozulmamış kuşburnular dan yapılan kuşburnu çayının da çok özel olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara ikram yapılan ve satış reyonları da oluşturulan stant gün boyu Şehir Nusret Parkı’nda açık bulunacak.