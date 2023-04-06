İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, sporcular ve antrenörlerin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu paylaşarak tüm sporculara başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "İlimizin zenginliklerini görmeniz ve kültürel fırsatlardan istifade etmeniz açısından burada olmanızın son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Eğitimin bir parçası olan bu tür organizasyonlarda kaybedenin olmadığını herkesin kazandığını söyleyebiliriz. Malumunuz eğitim bir süreçtir. Okul dışı öğrenme ortamları da eğitim süreci ve öğrencilerimiz için iyi bir fırsat olacaktır." dedi. Konuşmasının devamında yarışmacılara ve antrenörlerine keyifli bir turnuva geçirmelerini diledi.