An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulüp başkanlığını bırakacağını açıklayan Başkan Çalışkan görüşmeler neticesinde devam etme kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor’u Play- off’a kadar yükselten ve Bodrumsporla oynanan olaylı maç sonrası elenen takımı PTT birinci lige çıkarmaya kararlı bir yönetim ve takım oluşturmak niyetiyle Başkanlığa devam edecek.

Çalışkan Bayburt’un tek Profesyonel takımı olan An Zentrum Bayburt Özel İdare Sporu bu yıl PTT birinci lige çıkartmak için hep beraber çalışacağız ,buna kararlıyız dedi.

Başkan Çalışkan bugün itibari ile transfer yasağımız kalkmıştır dedi.