Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyeye ait kentin tek doğal buz pistinde başladığı artistik bu pateninde Avrupa 2’nciliğine kadar uzanan Selin Eren’i tebrik etti.ANTALYA (İGFA) - Selin Eren, 8 yaşında bir alışveriş merkezinde yapay bir pistte ilk kez buzun üzerine çıktı. Eren, buzun üzerinde olmanın büyüsüne ilk o zaman kapıldı ama Antalya’da tesis olmadığı için bu spora devam edemedi. Muratpaşa Belediyesi’nin kentin ilk ve tek doğal buz pistini açmasıyla Eren, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için spora döndü. Eren, 2019’dan itibaren antrenörüyle, belediye tesisinde çalışmaya başladı.

Eren, ilk olarak Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Eren, ‘yaz kenti’ Antalya’nın kış sporu buz pateninde madalyalı ilk sporcusu olmasının ardından Slovenya’da 22 sporcuyla gerçekleşen International SwanGhallenge’da gümüş madalya kazandı. Avrupa 2’nciliğine yükselen Eren, Antalya’nın bir kez daha gurur kaynağı oldu.

Antrenmanlarını belediyenin bu pistinde devam eden Eren, madalyalarıyla Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Uysal, Eren’i elde ettiği başarıları dolayısıyla tebrik etti. Uysal, güneşin kenti Antalya’da 12 ay açık olan buz pistinde bugün Avrupa dereceleri elde eden sporcuların yetiştiğini görmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

ANTALYA’NIN TEK DOĞAL BUZ PİSTİ

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde ‘açık hava çocuk oyun dünyası’ Teneffüs Park içinde yer alan doğal buz pisti 450 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Pistte, uzman eğitmenler tarafından çocuklar için buza başlangıç, yetişkinler için ise buz pateni dersleri veriliyor. Bu sayede minikler, eğitmenler eşliğinde buz pateni yapmanın keyfini çıkarırken hem spor yapma hem de eğlenme imkanı buluyor.Tesiste aynı zamanda buz hokeyi ve artistik buz pateni eğitimleri de veriliyor. Abonelik sisteminin de bulunduğu buz pistini aynı anda 60 kişi kullanabiliyor.