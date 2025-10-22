İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi’nde yürütülen dip taraması hakkında bilgi verdi. Başkan Tugay, "İzmir'in sorunlarını çözen belediye başkanı olarak hatırlanmayı diliyorum" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 8’inci Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışı sonrasında basın mensuplarına Körfez’de yürütülen çalışmaları aktardı.

Körfez’de 800 bin metreküplük dip temizliği yapıldığını söyleyen Başkan Tugay, “İnşallah başarıyla bu süreçlerin altından kalktıktan sonra İzmir’in sorunlarını çözen belediye başkanı olarak hatırlanmayı diliyorum” dedi.

Başkan Tugay, “Körfez’de ilave bir kirlenme yok. Bunu kesin bir dille söylemek isterim. Körfez’in suyu şu an kirlenmiyor. Ama uzun yıllardır dipte birikmiş metrelerce kalınlıkta çamur içinde pek çok atık var. O, mikroorganizmaların çoğalmasına neden oluyor. Özellikle suyun sıcak olduğu zamanlarda üreme için elverişli ortam buluyorlar. Bizim yaşadığımız sorun kirlilikten öte biyolojik bir durum. Bu sadece İzmir’de değil Marmara Denizi’nde de müsilaj olarak var. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok yerinde var. Akdeniz’de özellikle çok var. Adriyatik’te, İspanya’da, Avustralya’nın güney kıyılarında var. İklim krizi kaynaklı bir durum. Yapmamız gereken dipteki çamuru temizlemek. Biz şimdi dip çamuru temizleme işi yapıyoruz. 800 bin metreküp dip çamuru temizledik” dedi.

“TABANI TEMİZLEYECEĞİZ”

İki gemiyle dip temizlik çalışmasının yapıldığını ama çok büyük alanda birikim olduğunu söyleyen Tugay, “Bunu çözmek için başka yöntemlere ihtiyaç var. Önümüzdeki haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve ilgili bürokratlarla bu konuyu görüşmek üzere bir araya gelmeyi planlıyorum. Yine Bakanlık desteğiyle yapabileceğimiz bir şey. Her şeyden önce onay vermesi lazım. Kuvvetli vakum gücü olan büyük bir gemi sokacağız Körfez’e. Tabanı temizleyeceğiz. Taban temizlenmeden bu konu tam çözülmeyecek. Bazı uygulamalarla mikroorganizmaların çoğalmaması için de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.