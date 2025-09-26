Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, İtfaiye Haftası dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği’nde görev yapan itfaiye personelini ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Ziyareti sırasında, yangın, afet ve her türlü acil durumda fedakarca görev yapan itfaiyecilere olan minnettarlığını dile getiren Başkan Topuz, tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası’nı kutlayıp hatasız kazasız bir çalışma dönemi temenni etti.

BAŞKAN TOPUZ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ…

İtfaiye personelleri tarafından karşılanan Başkan Topuz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amir Vekili Yüksel Karaduman’a çiçek takdim etti. Perseonellerle bir süre sohbet eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un kutlama ziyareti günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.

SİZLERİN GAYRETİ VE FEDAKARLIĞI, TOPLUMA GÜVEN VERİYOR…

Başkan Topuz, itfaiyecilerin halkın can ve mal güvenliğini koruma adına gösterdikleri büyük özveri ve cesareti vurgulayarak, “Her türlü zorlu koşulda insan hayatını koruma adına kendi hayatlarını tehlikeye atan tüm itfaiyecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin gayreti ve fedakarlığı, topluma güven veriyor. Yangında, afette ve her türlü acil durumda mücadele eden tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum” dedi.