Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta Cuma günü düzenlediği mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Gülbahçe Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi İlçesi’ndeki mahalleleri bir bir ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Cuma namazını Gülbahçe Mahallesi’ndeki Yenidoğan Camiinde kılan Başkan Erkan Aydın, namaz çıkışında mahalle sakinlerine ikramlarda bulundu.

Başkan Aydın’ı mahallelerinde gören Gülbahçe Mahallesi sakinleri istek ve taleplerini iletti. Vatandaşların istek ve taleplerini yerinde inceleme fırsatı bulan Başkan Aydın, hizmet talep edilen alanlarla ilgili, en kısa sürede çalışmaya başlanılacağının sözünü verdi.

OSMANGAZİ’YE DAHA GÜZEL HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Vatandaşlarımızın dertlerini, mahallemizin sorunlarını ve muhtarların bize ilettiği konuları, birinci elden görüp kendimiz şahit olarak bunlara çözüm üretme derdindeyiz. Daha güzel bir Osmangazi için çalışmaya var gücümüzle devam ediyoruz” dedi.

Gülbahçe Mahallesi sakinleri ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a mahallelerini ziyaret yaparak kendilerini dinlediği için teşekkür etti.