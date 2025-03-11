İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçedeki taksicilerle sahurda bir araya geldi. Taksicilerin her türlü zorluğa rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Kınay, “Sizler Karabağlar’ın kalbisiniz. Karabağlar’ı iyileştirmek ve güzelleştirmek için ne gerekiyorsa sizlerle birlikte yapacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Sevgi Mahallesi’nde düzenlenen sahur programına Başkan Kınay’ın yanısıraCHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Derya Durnabaş, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, CHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, durak başkanları, oda yöneticileri ve çok sayıda taksici katıldı.

KINAY "SİZLERLE BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Taksicilere hitaben konuşan Başkan Helil Kınay, “Sizlerle tanışmamızın üzerinden bir yıl geçti. Ben de karayolu sektöründen gelen biri olarak, 24 saat boyunca fedakârca çalışan sizlerin emeğini çok iyi anlıyorum. Burada sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Ramazan’ın bereketi ve bolluğuyla daha güzel günler yaşayalım. Karabağlar’ı iyileştirmek ve güzelleştirmek için ne gerekiyorsa sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerden gelecek her türlü eleştiri ve öneri bizim için çok değerli. Ramazan bolluk ve bereket getirsin, yollarınız her zaman açık olsun” dedi.

ASLANOĞLU "DAYANIŞMA VE BİRLİK ÖNEMLİ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise taksici esnafının yaşadığı zorluklara değinerek, “Daha önce de bir araya geldik. Ne yazık ki taksici esnafımız zor günlerden geçiyor. Ancak bu süreçte dayanışmanızı ve birliğinizi sürdürmeniz çok kıymetli. Ramazan ayında gösterdiğiniz bu birliktelik, yaşamınız boyunca devam etsin. Sizlerle olmak bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da, “Bizi bu güzel Ramazan gününde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Karabağlar’daki taksici esnafımız, durak başkanlarımız burada. Hepiniz hoş geldiniz” diyerek sahura katılanlara teşekkür etti.

Sahurun ardından Başkan Kınay, taksicilerle sohbet ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.