AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bursa’nın ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet, Karatay Belediyesi’ni ziyaret ederek ilçede hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, heyete yönelik gerçekleştirdiği sunumda, ilçenin yatırım ve hizmetlerini detaylarıyla anlattı.

Karatay Kültür Merkezi’nde Tecrübe Paylaşımı

Karatay Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Başkan Hasan Kılca, Bursa heyetiyle bir araya gelerek “Tecrübe Paylaşımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda; turizm, çevre, spor, sağlık, sosyal alanlar, eğitim, yeşil alanlar ve kentsel dönüşüm gibi birçok başlıkta yapılan çalışmalar aktarıldı.

Başkan Kılca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Selçuklu başkenti Konya’mızdan Osmanlı başkenti Bursa’mıza gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. İlçemizi daha yaşanabilir kılmak için birçok alanda örnek projeler yürüttük. Bugün sizlerle bu birikimleri paylaşma fırsatı bulduk” dedi.

BAŞKAN KILCA KARATAY’I VE YATIRIMLARI ANLATTI

Sunumunda; Savatra Antik Kenti, Obruk Kervansaray Müze Otel ve Karatay Termal Tatil Köyü projeleriyle ilçenin turizm potansiyelini artırdıklarını ifade eden Kılca, çevre yatırımlarında “Atığın Sıfır Noktaları” ve Güneş Enerji Santralleri projeleriyle sürdürülebilir çevre politikaları yürüttüklerini belirtti.

Spor alanında Karatay’a 91 tesis kazandırdıklarını, yapımı süren Karatay Spor Merkezi ile gençlere modern imkanlar sunacaklarını kaydeden Kılca, sağlıkta da 47 tesisle altyapıyı güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca glütensiz ekmek büfeleri, ata tohumu projeleri ve sağlıklı yaşam merkezleriyle örnek çalışmalara imza attıklarını dile getirdi. Kılca, sosyal tesisler, hobi ve piknik bahçeleri, lavanta ve gül bahçeleriyle yaşam kalitesini yükselttiklerini; eğitimde okul yatırımları, bilgi evleri ve öğrencilere yönelik desteklerle gençlere yatırım yaptıklarını vurguladı. Başkan Kılca, destek merkezleri ve engelsiz yaşam tesisleriyle her kesime yönelik hizmet verdiklerini kaydetti. Ayrıca Başkan Kılca Karatay Belediyesi’nin 7 milyar TL’lik borçsuz bir bütçeye sahip olduğunu söyledi.

HEYET HOŞ KUBBE MİLLET KÜTÜPHANESİNİ DE ZİYARET ETTİ

Program kapsamında Bursa heyeti, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Toplantıya; AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşat Hasanoğlu, Büyükşehir Meclis Üyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyesi Ecehan Mertoğlu Tan, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile AK Parti Konya İl Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen katıldı.