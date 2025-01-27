KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kırsal mahalle muhtarlarını Bağçeşme Gülümse Kahvaltı Evi’nde ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programına CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Fahrettin Salman, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile kırsal mahalle muhtarları katıldı.

“KÖYLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bağçeşme Gülümse Kahvaltı Evi’ni ihaleye çıkmadan kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Bugün de sizinle bir araya gelerek dayanışma göstermek istedik. Köylerimizi önemsiyoruz. Adil bir şekilde hizmetlerimizi paylaştırıyoruz. Bu dönem kırsal mahallelere daha fazla yatırım yapıyoruz.

“SİYASET ÜSTÜ BAKIYORUZ”

Siyaset üstü bakarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sorunları, talepler ve ihtiyaçları siyaset üstü bir şekilde ilgili müdürlüklere ileten muhtarlara teşekkür ediyorum. Saha gezileriyle sorunları yerinde görerek çözüme kavuşturuyoruz.

“HİZMETLERİMİZE AKSATMADAN DEVAM EDİYORUZ”

Öz gücümüzü arttırdığımız için hizmetlerimize aksatmadan devam ediyoruz. Ücretsiz birçok hizmetime devam ediyoruz. Bu, sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli bakış açısı. Bu dönem muhtarlarla dayanışma halinde daha fazla yatırım yapacağız. Hep birlikte güzel bir yıl geçirmeyi diliyorum” dedi.

ERCAN, “HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Gökhan Ercan, “Muhtarların yaptığı hizmetleri çok önemsiyoruz. Siyaset üstü bir görev yapıyorsunuz. Bizler de her zaman yanınızdayız. Göreve geldiğinden beri sosyal belediyecilik anlamında güzel işlere imza atan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Halka dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sizlerin de desteğiyle daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı

SALMAN, “EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDANSINIZ”

Fahrettin Salman, “Sizler yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından birisiniz. Devlet ile halk arasında köprü görevi görüyorsunuz. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde hayati önem taşıyorsunuz. Belediye Başkanımızın da sizlerin yanında olduğunu görüyoruz. Tüm muhtarlara çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.