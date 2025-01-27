ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, küresel ticarette yaşanan sıkıntılara değindi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ile uluslararası pazarlarında sıcak savaşlar ve ekonomik durgunluk gibi olumsuz gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Bakan Bolat, buna rağmen ekonominin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, mallarını ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına sunmaya devam ettiğini söyledi.

Bu gayretli çalışmalar sonucunda 2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ve 114 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapattıklarını ifade eden Bakan Bolat, "İthalatımızı eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracatı-ithalatı işlemini ile yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ticareti işlemi gümrüklerimizden geçmektedir. 2002'de 1,3 milyon ihracat beyannamesi varken 2024 itibarıyla 5,5 milyon ihracat beyannamesi, yine 2002'de 1,2 milyon ithalat beyannamesi varken 2024'te 3,5 milyon ithalat beyannamesi gümrüklerimizde kontrol edilmektedir. Toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemi gümrük idarelerimizce gerçekleştirilmektedir. Bu da bir rekor olmuştur." diye konuştu.

Geçen yıl Adana Çukurova Havalimanı ve Bilecik-Bozüyük Gümrük Müdürlüklerini açtıklarını ve Gümrük Müdürlüğü sayısının 158'e yükseldiğini bildiren Bakan Bolat, "Bu yıl inşallah Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl ve Düzce il gümrük müdürlüklerimizi de faaliyete geçirerek bu sayıyı 163'e çıkaracağız." dedi.

"20 BİN 378 GÜMRÜK BEYANNAMESİ İKİNCİL KONTROLE TABİ TUTULDU"

Bakan Bolat, gümrüklerde en ileri seviyede hizmet verebilmek için dijitalleşme çalışmalarının da bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nden yararlanan firma sayısının 754'e yükseldiğini aktardı. Bakan Bolat, 250 firmanın Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrole tabi tutulduğunu ve 1,5 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı çıktığını sözlerine ekledi.