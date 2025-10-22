Gençlig Liselerarası Futbol Turnuvası Türkiye Şampiyonu Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi futbol takımını makamında ağırlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sporun her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Gençlig Liselerarası Futbol Turnuvası Türkiye Şampiyonu Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi futbol takımını makamında ağırladı.

İstanbul’da oynanan final maçında Uşak temsilcisini 7-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan Trabzon ekibi, büyük bir başarıya imza attı. Ziyarette okul idarecileri, antrenörler ve sporcularla bir araya gelen Başkan Genç, elde edilen başarının yalnızca sportif anlamda değil, aynı zamanda Trabzon’un gençlik vizyonunu ve spor kültürünü yansıtan önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

HEM TRABZON’UN HEM TÜRKİYE’NİN GELECEĞİSİNİZ

Şampiyon takımı tebrik eden Başkan Genç, “Sizleri final öncesinde uğurlarken ‘Şampiyon olacaksınız’ demiştik, siz de o hedefi gerçekleştirerek göğsümüzü kabarttınız. Trabzon’umuzu en güzel şekilde temsil ettiniz. Bu tür başarılar sadece sahadaki mücadeleyle sınırlı kalmıyor, şehrimizin adını Türkiye genelinde gururla duyuruyor. Trabzon, sporda köklü geleneğe sahip bir şehir. Bu başarı da o geleneğin gençlerimizle sürdüğünün en güzel kanıtı. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Gençlerimizin gelişimi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Sizler hem Trabzon’un hem de Türkiye’nin geleceğisiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Takım Antrenörü Serkan Alemdaroğlu, “Finale giderken size verdiğimiz şampiyonluk sözünü tutmamız gerekiyordu. O inançla sahaya çıktık ve mücadelemizi sonuna kadar verdik. Finalde Uşak’la karşılaştık. Maçta 6-1 öndeydik. Rakip takım oyuncusu, maç bu skorla bitmesin, plaka yazmayalım diye kendi kalesine bir gol attı. Trabzon’u en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz. Destekleriniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.