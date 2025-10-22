Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün düzenlediği etkinlik kapsamında, Şanlıurfa’dan gelen 50 kişilik doğasever grup, Batman’ın Sason ilçesinde yer alan Zore Kanyonu’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken kanyon, katılımcılardan tam not aldı.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Hasanlar Köyü’nden başlayan yürüyüşte doğaseverler, yaklaşık 12 kilometrelik parkuru tamamladı. Kanyonun dik kayalıkları, berrak suları, serin havası ve doğal bitki örtüsü eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinliğe katılanların arasında gençlerden emeklilere kadar farklı yaş gruplarından doğa tutkunları yer aldı. Grup, zaman zaman mola vererek doğanın tadını çıkarırken, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

“ZORE KANYONU BÜYÜLEYİCİ BİR DOĞAL GÜZELLİK”

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yöneticisi Ayhan Taş, Zore Kanyonu’nun bölgedeki en özel doğal güzelliklerden biri olduğunu vurgularken, "Gerçekten büyüleyici bir yer. Kanyonun doğal yapısı, bitki örtüsü ve havası harika. Burada yürüyüş yapmak bizim için çok değerli bir deneyim oldu. Bölgenin tanıtımı ve aynı zamanda korunması çok şey kazandırır. Bizim için harika bir gün oldu” dedi.

Taş, bu tür etkinliklerin hem doğa bilincinin gelişmesine hem de bölgesel turizmin canlanmasına katkı sunduğunu ifade ederek, kanyonun korunarak turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

“GERÇEKTEN DOĞA HARİKASI BİR YER”

Etkinliğe katılan doğaseverlerden Sümeyye Karakaş da Şanlıurfa’dan Batman’a sırf bu doğal güzelliği görmek için geldiklerini söyledi. Bu doğal güzelliği görmek için Şanlıurfa'dan geldiklerini ifade eden Karakaş, "Herkes hayran kaldı. Gerçekten doğa harikası bir yer. Böyle alanların korunarak turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum” diyerek, kanyonun büyüleyici atmosferinden etkilendiklerini söyledi.