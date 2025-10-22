Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve Dünyada ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Zurnazen Festivali, zurnanın ustalarını sanatseverlerle buluşturuyor. Geleneksel hale gelen festival, bu yıl 27-28 Ekim 2025 tarihlerinde Milas ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da gerçekleştirilecek Uluslararası Zurnazen Festivali, 27 Ekim Pazartesi günü Milas Atapark’ta gerçekleştirilecek Uğur Önür konseriyle başlayacak. Etkinlikler 28 Ekim Salı günü Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek ve Sümer Ezgü sahne alacak.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, dünyanın farklı bölgelerinden gelen ünlü zurna virtüözlerini aynı sahnede buluşturacak. Etkinlikte Alaattin Boncuk, Ali Bedel, AllahverdiBarin, Buğra Kutbay, DzeljoDestanovski, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Hasan Kavallı, Memik Avcı, Naci Peri, PetarYulievAlyoshev, Yenel Satıcı ve Yunus Emre gibi birçok önemli isim sahne alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasın yaşatılması ve geleneksel müziklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediği Zurnazen Festivali ile yerel sanatçıları desteklemeyi, aynı zamanda Muğla’nın kültür ve sanat kimliğini uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

Geleneksel müziklerin toplumun hafızasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Zurna, Anadolu’nun en güçlü ve en kadim nefesidir. Yüzyıllardır sevinçte, hüzünde, düğünde, meydanda halkımızın duygularına tercüman olmuştur. Biz de Muğla olarak bu geleneği yaşatmayı, geleceğe taşımayı görev biliyoruz. 10. Uluslararası Zurnazen Festivali ile hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir yanından ustaları buluşturuyor, bu sesi yeniden meydanlara taşıyoruz. Halkımızı müziğin, kültürün ve birliğin coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum” dedi.