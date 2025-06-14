Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babalar Günü kapsamında bir mesaj yayımladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutlayarak, onların aile ve toplum yaşamındaki yerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Çavuşoğlu yayımladığı Babalar Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “

Hayatımıza yön veren, sevgisiyle her daim yolumuzu aydınlatan, fedakârlıklarıyla bizleri bugünlere getiren tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Bir baba olarak ben de, evlat büyütmenin ne kadar büyük bir emek, sabır ve sevgi gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Bu duyguları paylaşan tüm babaların yeri benim için çok kıymetli. Bir ömrü ailesi için çalışarak, alın teri dökerek geçiren babalarımız; sevginin, sabrın ve sorumluluğun en güzel örneklerindendir. Onların verdiği emek, gösterdiği özveri her türlü takdirin üzerindedir. Bu özel günde, başta ebediyete irtihal etmiş olan babalarımız olmak üzere, tüm babalarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olanlara sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum.

Babalar Günü’nüz kutlu olsun.”