Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kargalı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kargalı ve Tepemanayır Mahalle muhtarının da eşlik ettiği ziyarette Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip sorularını cevapladı.

Çayların eşliğinde geçen buluşma, içten ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Mahalle halkıyla birebir sohbet eden Başkan Büyükgöz, hem hal hatır sordu hem de belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vatandaşların dile getirdiği sorun ve önerileri not alan Büyükgöz, “Bizim için en kıymetli rehber vatandaşımızın sesidir. Bu tür buluşmalarla sahadan gelen talepleri birebir dinliyor, çözüme yönelik adımlar atıyoruz” dedi.

Kargalı Mahallesi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.