Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Darıca Türkeli Spor Kulübü Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetim kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de misafirlerini ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Türkeli Spor Kulübü Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetimini kutladı.

Ziyarette Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yer aldı. Süper Amatör Lig’de geçen sezon şampiyon olan Darıca Türkeli, bu yıl ilimizi BAL’da temsil edecek.

Kulüp Başkanı ve yöneticiler, Başkan Büyükakın’a amatör kulüplere desteği için teşekkür ederken, Başkan Büyükakın, görüşmede özellikle gençlerin spora teşvik edilmesini ve altyapıya önem verilmesini kaydetti. Başkan Büyükakın, Darıca Türkeli ve tüm amatör spor kulüplerine başarı diledi.