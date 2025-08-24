Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025-2026 sezonu ilk maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Bursaspor’a başarılar diledi. Bozbey, “Altı yıl önceki kötü günlerin ardından, bu kez diriliş için sahaya çıkıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2025-2026 futbol sezonu açılış maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Bursaspor’a destek mesajı yayınladı.

Kentin en büyük markası olarak nitelediği yeşil-beyazlı takıma başarılar dileyen Bozbey, “Takımımıza olan inancımız tam, yüreğimiz sahada onlarla birlikte” ifadelerini kullandı.

Bozbey, 6 yıl önce Malatya’da yaşanan zor günlere atıfta bulunarak, “Bugün yine Malatya’da sahaya çıkıyoruz. Bu kez düşüş değil, yeniden diriliş için…” dedi.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1959544612168548738

Bursaspor’un bu yolculuğunun camiaya umut ve gurur getireceğine olan inancını vurgulayan Bozbey, takımın yeni sezonda başarılı bir başlangıç yapmasını temenni etti.

Bursaspor'un deplasmandaki karşılaşması bugün (24 Ağustos Pazar) saat 16:00'da Bi Kanal ekranlarında da canlı yayınlanacak.