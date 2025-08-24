Enez Gülçavuş Köyü’nde orman yangınının yaraları sarılırken, planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi halkta endişe yarattı. Gülçavuş’u Sevenler Derneği, tarım, hayvancılık ve ekosisteme zarar verebilecek projeye karşı önerilerini sıraladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez’in Gülçavuş Köyü’nde faaliyet gösteren Gülçavuş’u Sevenler Derneği, köyde yaşanan büyük orman yangınının ardından gündeme gelen Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yangında ormanlarının neredeyse tamamını kaybeden köy halkı, RES projesinin tarım, hayvancılık ve ekosisteme zarar verebileceği endişesini dile getirdi.

“ORMANLARI KAYBETTİK, TOPRAĞIMIZI KAYBEDEMEYİZ”

Dernek, yangının köyün doğal zenginliklerini yok ettiğini, kuş göç rotalarını, toprağın bereketini ve manzaralarını etkilediğini belirtti. RES türbinlerinin tarım arazilerine ve meralara yakınlığına dikkat çeken açıklama, gürültü, gölge ve titreşimlerin hayvancılığı, ekosistem dengesini ve yerleşim yerlerinde yaşayanların ruhsal sağlığını olumsuz etkileyebileceği kaygısını vurguladı. Dernek, “Ormanlarımızı kaybettik, toprağımızı kaybedemeyiz. Bu durum, köy nüfusunu tamamen bitirebilir” uyarısında bulundu.

Proje süreçlerinde köy halkının yeterince bilgilendirilmediğini ve görüşlerinin alınmadığını savunan dernek, bunu “saygısızlık” olarak nitelendirdi. Karar alma süreçlerinde halkın yok sayıldığını belirten dernek, daha şeffaf ve katılımcı bir yaklaşım talep etti.

Dernek, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını, ancak insan ve doğa odaklı bir yaklaşım istediklerini vurguladı. “Gülçavuş’un rüzgarı, sadece türbinleri değil, hepimizin umutlarını döndürsün” diyen dernek, atalarından miras kalan topraklarda tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini koruma çağrısı yaptı.

Gülçavuş’u Sevenler Derneği, RES projesinin doğayla uyumlu olması için şu önerileri sundu: