Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Dünya Seyahat Fuarı’na (World Travel Market) katılmak için Londra’ya gitti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 5-7 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da 45.kez düzenlenecek Dünya Seyahat Fuarı’na katılacak. Dünya genelinde seyahat ve turizm endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya Seyahat Fuarı (World Travel Market)turizm profesyonellerinin bir araya gelerek iş fırsatlarını keşfetmeleri, pazar trendlerini tartışmaları, sürdürülebilir turizm yaklaşımları geliştirmeyi ve sektördeki yenilikleri sergilemeleri için eşsiz bir platform sunuyor.

TURİZMİN BAŞKENTİ OLMAK İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dünya Seyahat Fuarı için Londra’ya giden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras burada turizm fuarı ve diğer yurt dışı temsilciliklerle de görüşmeler gerçekleştirecek. Dünya Kenti Muğla vizyonu ile yola çıktıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bu vizyona çok önemli katkı sunacak Dünya Seyahat Fuarı’nda Muğla’yı anlatacaklarını belirtti.

Başkan Aras; “Her yıl dünya turizminin paydaşlarını bir araya getiren Dünya Seyahat Fuarı’nda turizmin en önemli aktörlerinden olan Muğlamızı anlatacağız. Dünya Seyahat Fuarı’nda şehrimizin turizm potansiyelini ve uluslararası arenada görünürlüğümüzü arttırmak istiyoruz. Tüm katılımcılarla iş birliği yaparak Muğla'nın benzersiz kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ve Muğlamızın turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını amaçlıyoruz. Ekonomik olarak turizm endüstrisi büyük bir alana ve güce sahip. Fuar, seyahat acenteleri, otel ve konaklama sektörü temsilcileri, hava yolu şirketleri, turizm destinasyonları ve turizm teknolojileri geliştiricileri gibi çeşitli katılımcıları da bir araya getiriyor. Bu etkinlik, sadece bir fuar olmanın ötesinde, sektördeki profesyoneller için yeni ağlar oluşturma fırsatları sunarak, yeni iş ilişkileri geliştirilmesine olanak tanıyacak. Dünya Kenti Muğla vizyonu ile her alanda Muğlamızı tanıtmaya, turizmin başkenti olmak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.