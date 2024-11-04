Fırat Çelik'ten iddialara yanıt gecikmedi! 'Nilperi Şahinkaya'nın yeni aşkı'
Geçtiğimiz haftalarda Emre Yusufi'den ayrılan ve "kademelik ayrılık" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya'nın, meslektaşı Fırat Çelik'le aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasında geniş...Devamı için tıklayınız
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