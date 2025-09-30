Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Meydan Evleri içerisinde bulunan sanat galerilerinde açılan sergileri ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Emeği geçen sanatçılara teşekkür eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meydan Evleri’nde oluşturulan ve tefrişatı devam eden Bisiklet Müzesi’ni inceleyerek bölgedeki esnafları selamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Meydan Evleri içerisinde bulunan sanat galerilerinde açılan hat, ebru, naht ve ney sergilerini ziyaret etti.

Sanatçılardan sergi ile ilgili bilgi alan Başkan Altay, Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darülmülk İhya Projesi kapsamında yenilenen Meydan Evleri’nin Konya’nın kültür ve sosyal hayatına katkı sağlayacağını söyledi.

Sergilerde emeği geçen sanatçılara teşekkür eden Başkan Altay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meydan Evleri’nde oluşturulan ve tefrişatı devam eden Bisiklet Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay, Meydan Evleri'nde açılan işletmeleri de ziyaret ederek esnafları ve vatandaşları selamladı.