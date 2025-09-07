Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kamuoyunda büyük merak uyandıran görüşmeyle ilgili ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği bire bir görüşmenin detaylarına ilişkin konuştu. Yapılan görüşmede şehir için tarihi nitelik taşıyan kentsel dönüşüm projesinin yanı sıra Raylı Sistem, Metrobüs Hattı, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ile Çamdağı ve Ballıkaya Barajlarının yanı sıra yapılan tüm çalışmalar masaya yatırıldı.

Alemdar, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul Dolmabahçe’de birebir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

Yapılan görüşmenin detaylarını paylaşan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’nın geleceğini ilgilendiren önemli projeleri, devam eden çalışmaları aktardığını ve kendisinin tüm ayrıntılara yakın ilgi gösterdiğini söyledi.

Buna göre görüşmede şehirdeki eski yapıların dönüştürülmesi ve depreme hazır bir kentin inşası için tarihi bir adım olan kentsel dönüşüm projesi, Raylı Sistem planları, Metrobüs Hattı, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, yeşili koruyan projeler, ulaşımdaki diğer başlıklar, vatandaş odaklı çalışmalar ile birlikte önemli konu başlıkları olan Çamdağı ile Ballıkaya Barajı yer aldı.

Başkan Alemdar, “Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulleri, şehrimize gösterdikleri yakın ilgi, destek ve katkı için şükranlarımı sunuyorum. Dolmabahçe’de şehrimizde hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı, devam eden projelerimizi, vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz hizmetleri anlattık. Kendileri her bir projeye, tüm ayrıntılara yakın ilgi göstererek vatandaşlarımızın geleceğini ilgilendiren çalışmalara dair detayları inceledi. ‘Huzur bulduğum şehir’ olarak ifade ettikleri Sakarya’nın, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla inşası ve imarı için bizlere desteklerini ilettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle şehrimize tarihi yatırımları kazandırmak için gayretle çalışacağız.” dedi.

Yaptığı sunumda yer verdiği projelerin detaylarından bahseden Başkan Alemdar, Çamdağı ve Ballıkaya Barajları ile yeni ulaşım yatırımlarımızla ilgili şehrimizin beklentilerini ilettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemizin ardından yine bu hafta Ankara’da temaslarımız devam edecek. Şehrimize yeni eser ve yatırımlar kazandırmak için gayretle hareket etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.