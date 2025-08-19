Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında ilçede önemli bir ulaşım altyapısı çalışması daha gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde” hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda ekipler, Pasinler Caddesi üzerinde 2 santimetrelik trimer kazı işlemi yaparak aşınma tabakasıyla kaplama gerçekleştirdi. Bu sayede yol konforu artırıldı ve ulaşım daha güvenli hale getirildi.

850 METRELİK YOL KULLANIŞLI HALE GELDİ

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yapılan asfaltlama çalışmaları ile 850 metre uzunluğundaki Pasinler Caddesi’ni Gölcük-İzmit yönünde servis yolu olarak kullanılmak üzere hazır hale getirdi. Bu yeni güzergâh, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak ve alternatif ulaşım imkânları sunacak.

YENİ GÜNEY ALTERNATİF YOLU HAYATA GEÇİRİLDİ

Seymen Battı-Çıktı’dan başlayan yeni güney alternatif yolu; Pasinler Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve Millet Bahçesi üzerinden devam ederek bölgedeki trafik akışını rahatlatacak. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden Yuvacık Sapağı’na, oradan da D-130 Karayolu’na bağlanan güzergâh da asfaltlama işlemiyle iyileştirildi.

SÜRÜCÜLERE RAHAT BİR ULAŞIM İMKÂNI SUNULDU

Başiskele’deki trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan çalışmalar kapsamında, proje süresince olası yol kapama durumlarında kullanılabilecek alternatif güzergâhlar da planlandı. Bu güzergâhlar, sürücülere rahat bir ulaşım imkânı sunacak.