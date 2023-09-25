Başarılı sporcularımıza ziyareti sırasında, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban, Yönetim Kurulu Üyesi Benal Akburak ve antrenör Bekir Paşaoğlu eşlik etti.

Belediye Başkanımız Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı sporcularımız Akburak ve Akarsu’yu tebrik ettiğini söyledi.

Bayburt Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkanımız Pekmezci, “Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcularımızdan Bedirhan Akburak ve Zekeriya Akarsu’nun Boks Ligi Kemer Müsabakasında gösterdikleri başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bayburt Belediyesi olarak başarılı sporcularımız ile ilgili üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bundan sonra çıkacakları bütün müsabakalarda başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

1970’li yıllarda boks sporcusu olduğunu hatırlatan Başkanımız Pekmezci, genç sporcularımıza önemli tavsiyelerde bulunarak, “Ben de içinizden biri olarak geçmişte yıllarca boks sporu yaptım. Spor, spor amacıyla yapılması halinde bir anlam ifade eder. Sizden sonraki gençlere en güzel şekilde örnek olun” dedi.

Belediye Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban ve beraberindekiler ise, genç sporcuların bundan sonra 3 ayda bir kemer koruma maçına çıkacaklarını ve ilk müsabakanın Ekim ayında Sakarya ilinde olacağı bilgisini verdiler. 2024 yılı başlarında da şehrimizde Belediye Başkanımızın himayelerinde şehrimizde de benzer müsabakaların yapılacağını bildirdiler.

Başkanımız Pekmezci, ziyaret sonrası başarılı sporcularımıza altın hediye ederek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.