Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığını teşvik için destek ödemelerini güncelledi. Lagocephalus sceleratus türü için balık başına 35 TL, diğer türler için 10 TL ödeme yapılacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 Nisan 2024 tarihli Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de (2024/8) değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, balon balığı avcılığına sağlanan destek ödemeleri artırıldı. Lagocephalus sceleratus türü için 100 bin adede kadar her bir balık için 35 TL, diğer türler (Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus) için 200b bin adede kadar her bir balık için 10 TL ödenecek.

Balon balığı alımları, her yıl Aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar devam edecek. Ancak, belirlenen adet sınırlarına ulaşılması halinde alımlar durdurulacak ve bu durum Bakanlık tarafından SUBİS üzerinden duyurulacak.