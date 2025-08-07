Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Sünnet Şöleni organizasyonuyla bu yıl 110 çocuk erkekliğe ilk adımını atıyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Sünnet olan çocukları hastanelerde ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarının ilk mürüvvetini yaşayan ailelerin heyecan ve sevinçlerine de ortak oldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 3. Sünnet Şöleni kapsamında, Nevşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunan 110 çocuk sünnet ettirilmeye başladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Özel Kapadokya Hastanesi, Özel Versa Hastanesi ve Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sünnetleri yapılmaya başlayan çocukları, Belediye Başkanı Rasim Arı hastane odalarında ziyaret etti. Çocuklarla bir süre sohbet ederek onlarla birlikte fotoğraf çektiren Belediye Başkanı Arı, çocukların aileleri ve yakınlarını tebrik etti.

Bu arada 3. Sünnet Şöleni kapsamında operasyonları yapılan ve yapılmaya devam eden ayrıca sünnet kıyafetleri dağıtılan çocuklar için organizasyon tamamlandıktan sonra Ağustos ayı sonunda kutlama ve eğlence programı düzenlenecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hastane ziyaretleri kapsamında sünnet olan bir çocuğun doğum gününü sürpriz pastayla kutlarken, vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Rasim Arı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.