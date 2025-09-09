Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süredir kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüşmelerle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin hemen ardından önemli bir temas daha gerçekleştirdi.

Alemdar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüşmesine dair detayları paylaştı. Alemdar, “Sakarya’mızda Ballıkaya Barajı’nın isale hatları ile Çamdağı Barajı’nın yapımı ve şehrimizin Raylı Sistemle buluşması için önemli bir görüşmemiz daha oldu. İnşallah kısa süre içerisinde şehrimiz müjdeli haberleri alacak” dedi.

3 ÖNEMLİ PROJE

Konuyla ilgili detayları aktaran Başkan Alemdar, Çamdağı, Ballıkaya ve Raylı Sistem Projesi’nin başlıca konu başlıkları olduğunu belirtti.

Kuraklık tehdidinin ve Sapanca Gölü’nün geleceğinin de masaya yatırıldığı görüşmede baraj projeleri ve isale hatları ile Raylı Sistem Projesi yatırımlarının hızlandırılması değerlendirildi.

“Kaynak sürecini kısa süre içinde aşıyoruz”

Başkan Alemdar şöyle dedi: “Sakarya’mızın en güzel, en güçlü hizmetlerle, projelerle buluşması için büyük bir gayret içindeyiz. Ankara ile temasımızı hiç bırakmıyoruz ve önemli müjdeleri de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizleri kabullerinden sonra şehrimiz adına temaslarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel ile bir araya geldik. Su kaynaklarımıza alternatif olacak Ballıkaya Barajı’nın isale hatları, Çamdağı Barajı’nın yapımı ve raylı sistem projelerimizle ilgili inşallah kısa süre içerisinde kaynak sürecini geride bırakacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Hep birlikte nice hizmetlere…

Başkan Alemdar, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şehrimize himayeleriyle güç katan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel’e, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a, milletvekillerimize, il başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimize nice eserler kazandırmaya, Sakarya’nın yarınlarına güç katacak hizmetleri bir bir tamamlamaya devam edeceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde şehir için kritik öneme sahip birçok başlığı bizzat detaylarıyla anlatmıştı.