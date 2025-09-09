Meram Belediyesi, çalışanlarının görev alanlarındaki bilinç ve güvenlik seviyesini artırmak amacıyla önemli bir eğitim programı gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde ve yönetmelik gereğince gerçekleştirilen eğitimde personele ‘Genel Bilinçlendirme Eğitimi’, ‘Göreve Özgü Eğitim” ve “Emniyet Eğitimleri’ verildi.KONYA (İGFA) - Konya'da Meram Belediyesi, personelinin görev alanlarındaki bilinç ve güvenlik seviyesini artırmak amacıyla önemli bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde, “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” gereğince belediye personeline “Genel Bilinçlendirme”, “Göreve Özgü Eğitim” ve Emniyet Eğitimi” adı altında üç farklı eğitim verildi.Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim, belediye çalışanlarının yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. Personelin görev alanlarında daha donanımlı ve yetkin bir şekilde hizmet sunmasına katkı sağlayacak eğitim Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Çağlar Saran tarafından verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

RİSKLERİ ÖNLEMEK EĞİTİMLE BAŞLAR

Eğitimde, tehlikeli madde taşımacılığının yalnızca lojistik sektörünü ilgilendirmediği, aynı zamanda kamu kurumları ve belediyeler açısından da hayati önem taşıdığı vurgulandı. Yanlış ya da eksik bilgiyle yapılan her uygulamanın; insan sağlığını, çevreyi ve şehir güvenliğini riske atabileceği anlatıldı.

Bu kapsamda belediye personelinin görev tanımlarına uygun şekilde aldığı eğitimler; risklerin önceden öngörülmesi, olası kazaların önlenmesi ve mevzuata uygun uygulamaların hayata geçirilmesi açısından kritik bir adım oldu. Danışman Çağlar Saran eğitim programı boyunca katılımcılara; tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, taşıma yöntemleri, güvenlik önlemleri, acil durum müdahale prosedürleri ve görev bazlı sorumluluklar gibi konuları detaylı bir şekilde anlattı.