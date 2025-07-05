Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Ege Bölgesi’nde peş peşe çıkan yangınları kontrol altına almak için seferber oldu. İl genelinde 12 günde 971 yangına müdahale eden ekipler, Manisa ve Bursa’da meydana gelen yangınlara müdahale için araç ve personel desteği sağladı.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye’nin dördüncü, bölgenin de en büyük itfaiyesi olma yolunda araç filosu ile ekibi güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelindeki ve bölgedeki yangınları söndürmek için seferber oldu.

Tecrübeli ekibi ve modern araçlarıyla 112’ye gelen yangın ihbarlarına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden yapılan yönlendirmelerle bölgesel yardımlar ve görevlendirmelere anında cevap veriyor. Türkiye Afet Müdahale Planlaması (TAMP) kapsamında acil yangın durumlarında koordinasyon sağlayan Balıkesir İtfaiyesi, Manisa ve Bursa’nın acil destek talebine kısa sürede cevap verip yangınların söndürülmesini sağladı.