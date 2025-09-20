İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak Balıkesir’de yaşayıp gazileri asla yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla makamında gazileri ağırladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz ve yönetimi kurulu üyeleri ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Balıkesir İl Başkanı Volkan Hedef ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak vatan toprakları için mücadele veren gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Gazilerimiz, bizim baş tacımızdır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, standartlarını yükseltmek biz yerel yöneticilerin öncelikli görevleri arasındadır. Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizde de hayata geçirdiğimiz projelerle de gazilerimizi yalnız bırakmıyor ve ihtiyaçlarını anında karşılıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz.” dedi.

AKIN, SÖZÜNÜ TUTTU

Akın, mazbatasını almasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk ziyaretini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine gerçekleştirmişti. Dünyada hiçbir makam ve mevkiinin şehitlikten ve gazilikten büyük olmadığını ifade eden Akın, derneğe araç tahsis edilmesi sözünü de tuttu. Akın’ın talimatıyla gazilerin ve gazi ailelerinin ulaşım ihtiyacının giderilmesi için araç tahsis edildi.

“HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ”

“Vefası olmayanın bekası olmaz!” ilkesiyle gazileri asla yalnız bırakmadığını ve asla da yalnız bırakmayacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak vatan savunmasında korkusuzca mücadele eden gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi. Gazilerin cesareti, fedakârlığı ve vatan sevgisinin her zaman kendilerine ilham kaynağı olduğunu dile getiren Akın, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerle gazilere destek olmak için var gücüyle çalıştıklarını söyleyerek, ihtiyaç sahibi gazilerimiz için de Yakın Kart aracılığıyla verdikleri desteklerin devam edeceğini ifade etti.