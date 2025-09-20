Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, engelsiz bireyler ve aileleri için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, Tarihçi Tolga Mert rehberliğinde Efes Antik Kenti’ni gece keşfetme fırsatı buldu.İZMİR (İGFA) - Yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlikte engelsiz bireyler, Efes’in büyüleyici atmosferini ilk kez gece görmenin heyecanını yaşadı. Tarih ve kültürle iç içe geçen bu özel yolculuk, katılımcılar için hem öğretici hem de duygusal bir deneyim oldu.

CELSUS KÜTÜPHANESİ'NDE KİTAP TANITIMI

Gezi kapsamında, Efes’in simge yapılarından Celsus Kütüphanesi önünde özel bir kitap buluşması gerçekleştirildi. Efes Selçuk Belediyesi Kent Belleği Kültür Yayınları’ndan çıkan, Tarihçi Tolga Mert’in kaleme aldığı “Alinda Keşifte – Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi” adlı eser, yazarın katılımıyla yerinde okundu ve tartışıldı. Çocuklar ve aileleri, kitap üzerine sohbet ederken Tolga Mert de merak edilen soruları yanıtladı.

TARİHİN KALBİNDE ENGELSİZ BİR GECE

Engelsiz bireylerin sosyal yaşama aktif katılımlarını desteklemek amacıyla bu tür kültürel ve eğitsel faaliyetlere devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özgül Karaalioğlu Yavuz; “Engelsiz bireylerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmak, onların hem kendilerini ifade edebilecekleri hem de keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu etkinlikte Efes’in gece atmosferinde hem tarih ile iç içe bir yolculuk yaptık hem de kültür yayınlarımızdan çıkan bir kitabı yazarından dinleme ve tartışma imkânı bulduk. Katılımcılarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk, bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Engelsiz Yaşam Merkezimiz aracılığıyla bu tür etkinlikleri çoğaltarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.