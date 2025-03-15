Balıkesir Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu işbirliğiyle “İzmaritini yere atma, geleceğini karartma” sigara izmariti toplama kampanyası yapıldı. Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı’ndan başlatılan etkinlik Cumhuriyet Meydanı’na kadar sokaklar temizlenerek tamamlandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda “İzmaritini yere atma, geleceğini karartma” sloganıyla başlayan etkinlik Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlandı. Etkinlikte yol ve kaldırımlarda bulunan izmaritler Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, daire müdürleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin katılımıyla toplandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanan etkinlikte, kampanya hakkında konuşma gerçekleştiren Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çevre temizliği konusunda eğitimler verip ondan sonra da gerekli cezai işlemlere başlayacaklarını ifade etti.

CEZAİ İŞLEMLER BAŞLATILACAK

Başkan Mehmet Ertaş, “Şehrimizin bir köşesinden başlayıp meydana kadar hep birlikte izmaritleri yerlerden toplayarak geldik. Önemli olan burada bizim toplamamız değil, bir farkındalık oluşturup hemşehrilerimizin duyarlılık gösterip çevreyi temiz tutup kirletmemesini amaçlamıştık. Eğitim ve öğretimle ilgili yol kat ettiğimizi düşünüyorum sosyal medya ve basın aracılığıyla. Eğitimimizi verip, ikazlarımızı yapıp ondan sonra da cezai işlemlere de başlayacağımızı burdan da belirtmek istiyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.