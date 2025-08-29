İstanbul Çekmeköy Hüseyinli Gişeleri’nde bir tırın jandarma aracına çarpması sonucu 2’si jandarma personeli 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tır şoförü Y.Ö.’nün gözaltına alındığını, araçta uyuşturucu madde bulunduğunu ve şoförün tahlilinde uyuşturucu tespit edildiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, 28 Ağustos 2025’te Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Gişeleri’nde meydana gelen trafik kazasında, 34 R 0717 plakalı bir tır, şoförü Y.Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle jandarma aracı sulama kanalına düştü, kazada Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan, Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu, tırdaki iki kişi ve bölgedeki bir vatandaş olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tır şoförü Y.Ö.’nün gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve şoförün kan tahlilinde uyuşturucu tespit edildiğini belirtirken, “Kazada yaralanan jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.