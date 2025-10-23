Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda ülkelerinde başarı elde eden ve ödül olarak Türkiye gezisine katılan Pakistanlı öğrencileri kabul etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Pakistan arasında kadim dostluk bulunduğunu, tarihin her döneminde kardeşlik hukukuna sahip çıkan iki millet ve iki devlet olduklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bütün afetlerde, salgınlarda ve terör olaylarında Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak iki ülke arasındaki dostluğun devamı için çok yoğun çaba içinde olduklarını dile getiren Tekin, "Türkiye'de gençlerimiz Pakistan ile ilgili bilgi sahibi olsun, bu kardeşlik hakkında detaylıca bu hukuka sahip çıkacak bilgi sahibi olsun diye çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de öğrencilerimiz arasında büyükelçilikle birlikte bu konuda yarışmalar organize ediyoruz. Müfredatımızın içerisinde bu dostluğu daim kılacak hususlara yer veriyoruz. Aynı çaba Pakistan'daki dostlarımız tarafından da yapılıyor." diye konuştu.

Yakın zamanda Pakistan'da FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini, bunun Türkiye açısından sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN HER TARAFINDA EĞİTİM ALANINDA BİR KONU UNUTULDU GİBİ GELİYOR BANA"

Tekin, yılbaşında Pakistan'a yaptığı ziyarette, nazik ev sahiplikleri için Pakistan Eğitim Bakanı Halid Makbul Siddiqui, Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Sikander Hayat, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür etti.

Seyahat dönüşü duygu ve düşüncelerini Pakistan'daki bir gazetede makale olarak yayınladığını belirten Tekin, en kısa zamanda Pakistanlılarla yeniden bir araya gelme temennisinde bulundu.

Eğitimden sorumlu kişiler olarak en iyi eğitimi verebilmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Tekin, "Fakat tüm bu çabalarımızın içerisinde bir şeyi ıskalıyoruz gibi geliyor bana. Biz sizlere hep kendi kariyeriniz açısından en iyi olacak şeyleri sunmanın tartışmasını yapıyoruz. Eğitim metodolojisinde, pedagojisinde yeni gelişmeleri sizlere sunmaya çalışıyoruz fakat dünyanın her tarafında eğitim alanında bir konu unutuldu gibi geliyor bana. O da şu: Biz sizlere ne için eğitim veriyoruz? Asli amacımız ne? Bunu sık sık hatırlamamız gerekiyor. Bütün eğitim sistemlerinin ana hedefi, dünyada barış içerisinde hep beraber yaşamamızı mümkün kılacak bir eğitim oluşturmak. Bizim asli işimiz, dünyayı yaşanabilir bir mekân olarak tasarlamak. Eğitim sistemlerinin odağında da bu olmalı." diye konuştu.

İnsanların birbirleriyle, doğayla, bütün alem ve canlılarla olan ilişkilerinde sorumlulukları ve uyması gereken temel referans kurallar olması gerektiğinin altını çizen Tekin, gelecek kuşaklara bırakılacak dünya anlamında bunun kendileri için sorumluluk olduğunu belirtti.