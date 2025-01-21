Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen toplantıya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya gündemli toplantıda Bakan Kurum’la birlikte TOKİ Başkanı Mehmet Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Bakan Danışmanı, GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan yer alırken; Büyükşehir Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil de toplantıda hazır bulundu.

Bakan Kurum’dan Sakarya’ya yakın ilgi

Başkan Alemdar, kabulleri ve Sakarya’ya gösterdiği yakın ilgi için Bakan Kurum’a teşekküre ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve bakanlığımızın üst düzey bürokratlarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz çalışmaları detaylı bir sunum ile paylaştık. Hamdolsun Sakarya’nın yarınlarına iz bırakacak, talep ve ihtiyaçlara karşılık üretecek yeni projelerimizi de aktarma fırsatımız oldu. Sayın Bakanımız kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok farklı alanda yanımızda olacaklarını paylaştı.”

Sapanca Gölü çevresi için yeni adım

Dönüşümün en öncelikli meseleleri olduğunu ifade eden Alemdar, bakanlıkla birlikte iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Karaman’da bulunan atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin genişletilmesi için de bakanlığın destekleriyle gerekli adımları atacaklarını aktaran Alemdar, Sapanca Gölü Çevresi Kentsel Tasarım Projesinin mimari çizimlerinin toplantının hemen ardından hazırlanmaya başladığını belirtti.

Her alanda yatırımlar Sakarya’yla buluşacak

Başkan Alemdar, yeni kaynaklar ve desteklerle Sakarya’ya önemli yatırımlar kazandıracaklarını ve adım adım geleceğe hazırlayacaklarını ifade ederek, “Sakarya için, hemşehrilerimizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Dönüşüm için aldığımız mesafenin yanı sıra ulaşımda, çevrede, altyapıda, sporda, yeni yaşam alanları ve diğer tüm

başlıklarda şehrimize yatırımlar kazandırmayı sürdüreceğiz. Bu yılı Sakarya’da hizmet yılı olarak ilan ettik. İnşallah hep birlikte nice güzel eserleri şehrimizle buluşturacağız” dedi.