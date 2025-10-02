Çevre Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğündeki deprem sonrası kentsel dönüşümü hızlandırma çağrısı yaptı. Marmara için "Geçmiş olsun" diyen Kurum, depremle yaşamayı öğrenmenin önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Geçmiş olsun Marmara. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmalıyız” mesajını paylaştı.

Bakan Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme sonrası sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda vatandaşlara kentsel dönüşüm için iş birliği çağrısı yaptı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1973742616102469850

Bakan Kurum mesajında, "Geçmiş olsun Marmara. Allah ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok" ifadelerini kullandı.