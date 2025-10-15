Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme dayanıklı şehir çalışmaları nedeniyle daha önce fahri hemşehri ilan edildiği Gaziantep, Hatay, Malatya ve Elazığ’ın ardından Osmaniye'den de aynı unvanı aldı.ANKARA (İGFA) - Deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ’ın fahri hemşehrisi ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Osmaniye Belediye Meclisi de “Fahri Hemşehrilik Beratı” verme kararı aldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bakan Kurum’u makamında ziyaret ederek beratı kendisine takdim etti.

“OSMANİYE’Yİ DEPREME DAYANIKLI BİR ŞEHİR OLARAK İNŞA ETTİNİZ”

Başkan Çenet, Osmaniye’de gösterdiği özverili çalışmalarından Bakan Kurum’a teşekkür ederek, “Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tüm deprem illerine olduğu gibi Osmaniye'mize göstermiş olduğu o yakın ilgi için ve şehrimizin yeniden depreme dayanıklı bir şehir olarak inşasını sağladığı için Osmaniye Belediyesi Meclisi size Fahri Hemşehrilik beratı verme kararı aldı. Ben de bunu zatıalinize takdim ediyorum. Sadece deprem konutları değil, iş yerleri, çarşılar, pazarlar, meydanlar da yapıldı” ifadelerini kullandı.

Başkan Çenet’e ve Osmaniyelilere teşekkür eden Bakan Kurum, “Osmaniye, bizim göz bebeğimiz. Bu beratı tüm depremzede kardeşlerimiz adına alıyorum ve bunu ömür boyu kalbimizde, gönlümüzde bir nişan olarak taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Osmaniye'mizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.