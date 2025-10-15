Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte Katlı Pazar esnafıyla bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte Katlı Pazar esnafıyla bir araya geldi. Alemdar, “Katlı Pazar’ın yeniden ticaretin ve alışverişin merkezi olması için modern, dayanıklı ve komşuluk kültürünü yaşatan bir yapıya dönüşmesi gerekiyor” dedi.

KATLI PAZAR’DA SICAK BULUŞMA

Sakarya Seyyar Giyim Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe ve Katlı Pazar esnaflarının daveti üzerine gerçekleştirilen buluşmada, Katlı Pazar Üst Kat Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Cumhur Uraslı, muhtarlar ve esnaflar katıldı.

Esnafın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan ve şehir ticaretinin bu birliktelikle güçleneceğini söyleyen Alemdar, tarihin izlerini taşıyan pazarın temsilcilerini dinledi.

KATLI PAZAR YENİDEN TİCARETİN VE ALIŞVERİŞİN MERKEZİ OLABİLİR

Nazik davetleri için Katlı Pazar esnafına teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Alemdar, “Katlı Pazar, ticaretin merkezi olan bir yer konumundaydı. Ancak zamanla bu özelliğini maalesef yitirdiğini görüyoruz. Tekrardan Katlı Pazar’ın canlılığına kavuşması, ticari kültürün yeniden hayat bulması için depreme dayanıklı, modern, komşuluk kültürünün güçlü olduğu hale dönüşmesi gerekiyor. Sizlerle birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkması halinde Katlı Pazar yeniden ticaretin, alışverişin merkezi olabilir” dedi.

“ESNAFIMIZ BİZİM EMANETİMİZ”

Amacın ticari düzenin sağlanması olduğunu ve değişimin de kaçınılmaz olduğunu ifade eden Başkan Alemdar şöyle dedi: “Amacımız ticari düzenin ve can güvenliğinin sağlanması. Sizin düşünceleriniz bizim için önemli. Değişimin kaçınılmaz olduğunu unutmayın. Değişim ile birlikte ticari faaliyetleriniz yeni yüzü ile bereket getirecektir. Esnafımız da burada ticaretini yapıyor, aynı zamanda toplum yararına hizmet üretiyor. Sakarya’daki her esnafımız bize emanet ve biz bu emaneti korumaya devam edeceğiz” dedi.

DAHA GÜZEL YARINLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, “Şehrimizin üretken gücü, bereketin kalbi olan esnafımız; alın teriyle, samimiyetiyle dayanışma kültürünü yaşatıyor. Kıymetli Yusuf Başkanımızın öncülüğünde, esnafımızla birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.