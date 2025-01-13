Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, temmuzda gereken iyileştirmeyi yaparız" dedi.BURSA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili altın üzerinden yapılan hesaplamalara tepki göstererek, "Türkiye'deki maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi" dedi.

Bakan Işıkhan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları cevaplayan Işıkhan, asgari ücrette ara zam tartışmalarına yönelik "Vatandaşlarımızın satınalım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yine biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli işlemi yaparız" dedi