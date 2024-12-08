Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bu sene 22'ncisi düzenlenen Doha Forum'na katılmak üzere Katar'a gitti.ANKARA (İGFA) - Bakan Fidan'ın Katar'da temaslarına devam ederken, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verild.
Bakan Fidan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
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