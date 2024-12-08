Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bu sene 22'ncisi düzenlenen Doha Forum'na katılmak üzere Katar'a gitti.ANKARA (İGFA) - Bakan Fidan'ın Katar'da temaslarına devam ederken, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verild.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1865685883057222102