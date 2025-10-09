Otomotiv sanayisinin kalbi Bursa, dayanıklılık ve süratin buluştuğu, otomobil sporlarının gözde serisi Baja'nın Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Baja Resital, 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerindeBursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından, Resital TürkiyeGayrimenkul ana sponsorluğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa'da gerçekleştirilecek.

Adrenalin ve heyecanın 3 gün boyunca hissedileceği organizasyonun tanıtımı, Sheraton Bursa Hotel'de düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

BASK ve paydaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yarışın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) Başkanı Ertan Uçar, bu yıl Türkiye Şampiyonası’nın ikinci ayağının Bursa’da düzenlendiğine dikkati çekerek, "Bursa'nın üç ilçesinde gerçekleşecek. 5 etaptan oluşacak, 3 gün farklı 5 etap şeklinde. 28 otomobil ve 56 sporcu mücadele verecek. Organizasyonda toplamda 200’ün üzerinde kişi görev yapacak. Etapların ilki,sıralama turu olarak Demirci-Dağyenice arasında olacak. 6 km’lik bir etap. Seremonik start ile başlayacak" dedi.

Resital Türkiye Gayrimenkul Genel Müdürü Murat Vatansever de yaptığı açıklamada, bu yarışa destek olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatansever, “OffRoad sadece bir spor değil, aynı zamanda doğaya değer vermek, dayanıklılığın vetakım ruhunun bir araya geldiği bir spor. Resital Türkiye olarak bu organizasyona elimizden geldiğince destek veriyoruz, bundan sonraki yarışlarda da destek vermeye devam edeceğiz.Bu yarış sadece hızın değil, aynı zamanda dostluğun, dayanışmanın ve paylaşmanın da yarışı olacak" dedi.

Baja Türkiye Şampiyonu Abdullah Turgut ise, Bursa'nın kendileri için uğurlu bir yer olduğunu söyledi.

Yarışta mücadele edecek kadın sporcu İlayda Hancı ise “Kadın sınıfında, kadın co-pilotum Sevi Akal ile beraber ekip olarak yarışacağız. 12 yıldır yarışıyorum, ilk kez Bursa'da start alacağım, bu yüzden ekstra heyecanlıyım. BASK yönetimi tecrübeli, o yüzden çok güzel bir organizasyon olacaktır. Tüm yarışçılara başarılar dilerim” dedi.

Yarışın startı 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 14:45'te Sur Yapı Marka AVM önünde gerçekleştirilecek seremonik startla verilecek.

Sporseverler, otomobil sporları geleneği güçlü olan ve benzersiz doğal güzellikleriyle Bursa'nın zorlu parkurlarında, seyir zevki ve heyecanın zirveye çıktığı bir mücadeleyi izleme fırsatı bulacak. Organizasyon, 12 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 18:15'te AloftHotel’de düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.