Birçok ünlü yazar ve şairin söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldığı Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, farklı konu ve konuklarıyla gündeme ışık tutuyor. “Anadolu Mayası” temasıyla düzenlenen fuarda teknoloji çağında kalabalıklar içinde yaşanan yalnızlığı konuşan Yazar Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ, büyük aileden çekirdek ailelere evrilmenin olumsuzluklarını anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 15’incisini düzenlediği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nda adeta yazarlar geçidi yaşanıyor. Fuarda birçok yayınevinin imza günü programları yapılırken seçkin yazarlar da söyleşileriyle okurlarının karşısına çıkıyor.

“Anadolu Mayası” temasıyla kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı, 12 Ekim Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.

“MUTLULUK PARADOKSUNUN ESİRİ OLDUK”

Okuyucularının doldurduğu Süleyman Paşa Salonu’nda mutluluğun sadece maddiyatla alakalı olmadığını belirterek konuşmasına başlayan Yazar Prof. Dr. Özbağ, “Mutlu olan insanların antidepresan kullanma oranlarının düşük olduğunu istatistiklerden gözlemliyorum. Antidepresan kullanan ülkeler arasında İzlanda, İngiltere, Amerika, Finlandiya, İsveç gibi refah seviyesi yüksek OECD ülkeler olduğunu görüyorum. İntihar oranlarına baktığımızda yine aynı ülkeleri listenin başında görüyoruz. Her 10 dakikada bir Amerikan vatandaşı intihar ediyor. Bireyler bu tür toplumlarda kazanma güdüsüyle yetiştirdiklerinde mutluluk paradoksuna yakalanıyorlar” dedi.

Kalabalık yalnızlık kelimesinin 2024 yılında yılın kelimesi olarak seçildiğini belirten Prof. Dr. Özbağ, “Gençler ciddi yalnızlık hissediyor. Tüm değerlerini çevrimiçi platformlardan oluşturuyor. Bu değerler oluşturulurken aile de teknoloji hedonizmine kaplıyor. Hepimiz bunun içinde dönüp duruyoruz. Biz kuşaklar arası çatışmayı değil birlikte yaşamayı başarmıştık. Anneanneler, babaanneler, teyzeler, dedeler birlikte yaşadık. Çocuk sadece anne babasından değil büyüklerinden de terbiye alıyordu. Kalabalık ailelerden daha küçük çekirdek ailelere iyi bir şeymiş gibi evrildik” diyerek yalnızlığın giderek arttığına dikkat çekti.