2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Baja Resital, Bursa’da nefesleri keserken 3 gün süren muhteşem organizasyon sonunda kazananlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan ve büyük bir çekişmeye sahne olan Baja Resital’de,yarışın hem Genel hem de SSV klasmanında Diren Üykü-Caner Şenay ikilisi birinciliğin sahibi olurken, Abdullah Turgut – Arda Şenay ikilisi ikinciliği, Engin Kap- Ferhat Atabek Özdemir ikilisi de üçüncülüğü kazanan ekipler oldu.

Otomobil klasmanında (Sınıf 4) ise Alper Sarper-Can Özkurt ikilisi birinciliği, Giuseppe Simone Agozhi – Serkan Sivri ikilisi ikinciliği, Ahmet Tınkır-Rafet Yılmaz ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.

Otomobil klasmanında (Sınıf 3) Atilla Baybara-Cüneyt Göktürk ikilisi birinci olurken, İhsan Günak-Fatih Günak ikilisi ikinci, Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek ikilisi ise üçüncü oldu.

Otomobil klasmanında (Sınıf 2) Rahmi Erkan-Mert Kaya ikilisi birinci olurken, Zeki Karaçaylı-Okan Dilberoğlu ikilisi ikinci, Durali Altınok-Ali Seyda Kıvrak ikilisi ise üçüncü oldu.

Yarışta Kadın Co-Pliot birincisi İrem Yağmur Simitçi oldu.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından, Resital Türkiye Gayrimenkul ana sponsorluğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Baja Resital kapsamında otomobil sporları tutkunları 3 gün boyunca Bursa’da buluştu.

Bursa'nın üç ilçesinde, üç gün boyunca gerçekleşen Baja Resitalyarışlarında hız, dayanıklılık ve adrenalin ön plana çıkarken, 5 farklı etaptan oluşan yarışta 26 otomobil ve 52 sporcu mücadele verdi. Toplamda 200’ün üzerinde kişi görev yaptığı dev organizasyon, 12 Ekim 2025 Pazar akşamı düzenlenen ödül töreni ile son bulurken, düzenlenen törende zorlu parkuru başarıyla tamamlayan sporcular ödüllerini aldı.

Sporseverler, 3 gün boyunca Bursa'nın zorlu parkurlarında, seyir zevki ve heyecanın zirveye çıktığı bir mücadeleyi yerinde izleme fırsatı buldu.