MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Balçova’daki polis karakoluna düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu saldırıyı kınadı. Saldırının iç ve dış ihanet odaklarınca planlandığını belirten Bahçeli, “Bu alçak oyunlara Türkiye muktedirdir” dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne sabah saatlerinde 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın’ın şehit olduğunu, biri ağır iki polisin yaralandığını anımsatan Bahçeli, “Huzur ve güven ortamına suikast niteliğindeki bu hain ve hunhar saldırı, milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür” dedi.

Bahçeli, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dilerken, tedavisi devam eden yaralı polislere şifa temennisinde bulundu.

Saldırganın bağ ve bağlantılarının ortaya çıkarılacağına inandığını vurgulayan Devlet Bahçeli, “Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır” ifadesini kullandı.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1965018315807506514

Saldırıyı, “Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecek” bir eylem olarak nitelendiren Bahçeli, iç barış ve huzuru bozmayı hedefleyen iç ve dış ihanet odaklarına karşı sert bir duruş sergiledi. “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar muvaffak olamayacaklardır" diyen Bahçeli, "İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan ve eyleme geçişi hızlandıran ihanet cephesini dağıtmak, kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir" ifadelerini kullandı.