MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. İkili, Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ederek han çadırında sohbet etti.ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde buluştu.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli ve Erdoğan’ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ettiği ve ardından han çadırında sohbet ettiği belirtildi.

Bahçeli ve Erdoğan’ın tarihi mezarlıkta bir araya gelmesi, zaferin tarihsel önemine vurgu yaparken, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Han çadırındaki sohbetin detayları paylaşılmasa da, buluşma Malazgirt Zaferi’nin ruhunu yaşatma ve ortak değerlere sahip çıkma anlamında sembolik bir önem taşıdı