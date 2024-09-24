Sanayi sitesi çevresinde izinsiz olarak bırakılan molozlar, sanayi atıkları ve diğer çöpler, bölgedeki çevre kirliliğini ciddi boyutlara ulaştırmış durumda. Özellikle sanayi bölgesine gelen firmalar ve bireylerin, atıklarını gelişigüzel şekilde bu alana bırakması, bölgeyi hem çevresel hem de estetik açıdan kötü etkiliyor. Bu durum, sanayi esnafı ve çevrede yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatsızlık kaynağı haline gelmiş durumda.Serkan TORUN / AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde Ata Mahahallesi Astis Sanayi Sitesi'nde atıkların çevreye bilinçsizce bırakılması sadece görsel bir kirlilik yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açma riski taşıyor. Sanayi atıklarının arasında tehlikeli maddelerin bulunma ihtimali, çevrede yaşayanlar ve çalışanlar için ciddi tehlike arz ediyor. Bölgede yaşayanlar, hem kötü kokulardan hem de çevrede oluşan çöplüğün yarattığı olumsuz etkilerden dolayı endişeli.

Bölge halkı ve sanayi esnafı, Efeler Belediyesi’nin bu duruma bir çözüm getirmemiş olmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Vatandaşlar, belediyenin bölgeyi düzenli temizlememesi ve izinsiz atık dökümüne karşı herhangi bir önlem almamasını eleştiriyor. Sanayi Kooperatifi ve belediyenin bu konuda yeterince aktif olmadığını belirten vatandaşlar, bölgenin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için acil bir müdahale talep ediyor.

SANAYİ KOOPERATİFİ VE EFELER BELEDİYESİ’NE TEPKİ BÜYÜYOR

Sanayi Kooperatifi ve Efeler Belediyesi’nin, uzun süredir devam eden bu çevre kirliliğine karşı yeterli önlem almamış olması, bölge halkı arasında tepkilere neden oldu. Çevre sakinleri, atıkların belirli alanlarda toplanmaması ve düzensiz bırakılan sanayi atıkları nedeniyle bölgenin adeta çöplüğe döndüğünü belirtiyor. Esnaf ise düzensiz atıkların işlerine olumsuz yansıdığını ve müşterilerinin bölgeyi terk ettiğini ifade ediyor.

Vatandaşlar, bölgedeki sorunun çözümü için belediyeye defalarca şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir somut adım atılmadığını dile getiriyor. Ayrıca, Sanayi Kooperatifi’nin de sorunu görmezden gelmesi ve esnafı bilinçlendirmeye yönelik adımlar atmaması, durumu daha da zorlaştırıyor. Belediyenin, sanayi kooperatifiyle iş birliği yaparak atık yönetimini düzene sokması ve bölgeyi temiz tutacak adımları hızla atması gerektiği vurgulanıyor.

Vatandaşlar, belediyenin bu konuda bir çözüm üretmemesi durumunda daha büyük kitlelerle tepkilerini göstermeye hazır olduklarını belirtiyorlar. Sanayi bölgesinde yaşanan bu çevre kirliliği, şehrin geneline olumsuz bir örnek teşkil ediyor ve yerel yönetimin harekete geçmesi gerektiği ifade ediliyor.