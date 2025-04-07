Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı, bu yıl 10-11 Nisan’da Aydın’da gençlerle buluşacak.AYDIN (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı”, 10-11 Nisan tarihlerinde Aydın’da gerçekleştirilecek.
Fuar, gençleri devlet teşvikleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.
Aydın, son 4 gün!10-11 Nisan 2025 tarihlerinde buluşuyoruz. ????#DevletTeşvikleriTanıtımGünleri #GeleceğinBuradaDevletinSeninYanında #İletişimBaşkanlığı #aydın @iletisim pic.twitter.com/YW7xNR4Hhy— Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri (@dttg_cib) April 6, 2025