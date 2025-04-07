Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı, bu yıl 10-11 Nisan’da Aydın’da gençlerle buluşacak.AYDIN (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı”, 10-11 Nisan tarihlerinde Aydın’da gerçekleştirilecek.

Fuar, gençleri devlet teşvikleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

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